Joshua Kimmich non è più un giocatore no vax. Il centrocampista del Bayern Monaco ha cambiato idea, sì. In un’intervista esclusiva realizzata da ZDF - che sarà mostrata domenica sera - il calciatore tedesco ha annunciato di volersi proteggere quanto prima contro la COVID-19. «In generale, è stato difficile per me affrontare le mie paure e preoccupazioni. Ed è per questo che sono stato indeciso per così tanto tempo». Kimmich, 26 anni, è risultato positivo al coronavirus a fine novembre. Non solo: negli scorsi giorni ha reso noto di non poter rientrare in campo sino al 2022 alla luce di alcune complicazioni a livello polmonare. La sua decisione, in tal senso, rappresenta una piccola, grande svolta.