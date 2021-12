The show must go on. Già. Alcuni stadi, però, sono tornati a svuotarsi. Altri hanno dovuto ridurre la propria capacità. Mentre in Svizzera, al momento, ci si aggrappa alla regola del 2G, alle mascherine e - nel calcio - alla chiusura dei settori ospiti. Sta di fatto che la pandemia sta accerchiando (di nuovo) il mondo dello sport. E, di riflesso, i suoi protagonisti. Non solo. La COVID-19 ha ripreso a insinuarsi negli spogliatoi. Facendo breccia nei piani di protezione e mandando all’aria i progetti di più di un allenatore. Nel nostro Paese, al momento, il sistema regge. Per trovare le ultime falle - con conseguenti match rinviati -, bisogna infatti ritornare al 19 e al 21 ottobre, e ai mini-focolai che avevano interessato lo Zugo e lo Stade Losanna. Bene. Nel resto dell’Europa, e soprattutto...