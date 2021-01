Il veterano Kazuyoshi Miura, che festeggerà i 54 anni in febbraio, ha rinnovato il suo contratto con il FC Yokohama confermandosi così il calciatore professionista più vecchio al mondo. Miura, denominato «King Kazu» per il suo stile ardente in campo, si appresta a disputare la sua 36.esima stagione calcistica. «La mia passione per il calcio è sempre viva. Anzi, lo è ancora di più adesso che stiamo affrontando un momento difficile a causa dei problemi sanitari legati al coronavirus», ha detto Miura.