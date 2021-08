Undici giorni. Tanti ne ha impiegati la commissione coordinata da Pierluigi Tami per individuare il nuovo allenatore della Nazionale. Sì, il sostituto di Vladimir Petkovic è stato trovato. E, anche se manca ancora l’ufficialità dell’ASF, risponde al nome di Murat Yakin. Boom. Già, la scelta del 46.enne - attuale tecnico dello Sciaffusa - ha un non so che di esplosivo. Altri profili, più altisonanti, sembravano avvantaggiati nella corsa alla panchina rossocrociata. Oppure, rovesciando la prospettiva, forse al curriculum vitae di Yakin si è arrivati per esclusione. Dopo diversi no, insomma. Toccherà al direttore delle squadre nazionali, magari già lunedì pomeriggio, fare luce sul percorso che ha condotto all’ex difensore di Basilea e Grasshopper. A dare per certa la sua nomina, intanto, sono stati nell’ordine il portale nau.ch e il Blick.

Due titoli alla testa del Basilea

Parlare di scommessa, per il futuro della selezione elvetica, non appare azzardato. Appese le scarpette al chiodo, dopo 15 anni vissuti da protagonista, Murat Yakin ha subito cercato di dare sostanza alla vocazione di allenatore. Prima facendo la gavetta al GC e al Frauenfeld, poi - nel luglio del 2009 - facendo decollare da Thun e dalla Challenge League una carriera svizzera. Una carriera culminata con i titoli conquistati a Basilea nel 2013 e nel 2014 e caratterizzata da un’unica parentesi all’estero: nella stagione 2014-15 allo Spartak di Mosca. Dopodiché Sciaffusa, GC, Sion e di nuovo la lega cadetta con i gialloneri, gestiti insieme al fratello Hakan da oramai due anni a questa parte.

Basterà per mantenere la Svizzera agli ottimi livelli toccati a Euro 2020? E in che misura uno spessore tecnico - ancora esiguo - sarà accolto dallo spogliatoio rossocrociato? Gli interrogativi, attorno al futuro ct, si sprecano. Ma non spaventano Kubilay Türkyilmaz, che insieme a Murat Yakin ha condiviso 35 partite tra Grasshopper e Nazionale. «Se confermata, la decisione dei vertici della Federazione non mi sorprenderebbe. Anzi. A mio avviso si tratta della scelta migliore». Perché? «Perché Murat, negli anni, è stato sia allenatore, sia team manager. Studiando, in un certo senso, da commissario tecnico. Sono quindi certo che saprà gestire una nazionale».

Ci sarà spazio pure per Hakan?

Gli scettici, scorrendo la lista dei pro e dei contro, potrebbero fare leva sulla voce «esperienza». Kubi non ci sta: «Bisogna guardare all’insieme. E ricordare che Yakin ha vissuto una grande carriera da calciatore. Non solo: ha vestito a più riprese la maglia della Svizzera e, dunque, conosce molto bene il binomio club-selezione e le dinamiche che lo regolano». Türkyilmaz parla altresì di «una figura carismatica, un leader. Bravo, oltre che sul piano tattico, pure su quello psicologico». Il rapporto con i giocatori, appunto. Siamo sicuri che andrà tutto bene? Sentite Kubi: «Inutile negarlo, Murat è un personaggio ingombrante. Anche dal punto di vista mediatico. Se Vladimir Petkovic cercava di far parlare il meno possibile di sé, lasciando spazio ai propri uomini, ora potrebbe verificarsi la situazione opposta. Molto dipenderà anche dallo staff che affiancherà il ct. Hakan? Perché no. L’Italia di Mancini è stata osannata proprio per la composizione del suo entourage, con diversi ex giocatori». In ogni caso servirà molta intelligenza. «E Murat ne ha, ve lo assicuro» chiarisce Türkyilmaz. Per poi precisare: «Yakin sa come muoversi nell’ambiente rossocrociato. Politicamente è abile. Ha buoni contatti con gli agenti dei calciatori e palleggia la realtà - centrale - di Basilea. Personalmente, credo che sarà accolto in modo positivo dalla squadra. Per altro, alcuni giocatori - come Sommer e Schär - lo conoscono già come tecnico».

Il peso delle origini

Dopo Petkovic - nato a Sarajevo - l’ASF si affiderà a un tecnico ed ex calciatore di origini turche. «E non a caso» evidenzia Kubilay Türkyilmaz: «Murat è probabilmente stato premiato anche per questa ragione. Il suo vissuto è paragonabile a quello di tanti elementi della Nazionale. Sa come ragionano, quello di cui hanno bisogno. Ora tocca a lui entrare in sintonia con lo spogliatoio e, come dicevo, far pesare il meno possibile la sua personalità. La miscela che si creerà con Pierluigi Tami, comunque, mi sembra perfetta. E, non da ultimo, non dovrebbe gravare particolarmente sulle finanze della Federazione».

