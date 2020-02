Domenica mattina era ancora in Turchia. In ritiro assieme all’Astana. Poi un messaggio sul cellulare. Da parte del suo agente. «Il Lugano ti vuole» c’era scritto. «Seriamente». Lui, Rangelo Janga, 27 anni e tanto calcio alle spalle, ha detto di sì al volo. Senza pensarci. Di più, la valigia era già pronta. E in men che non si dica è salito su un aereo, direzione Milano Malpensa....