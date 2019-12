Lugano addio. Balint Vécsei tornerà in Ungheria. Al Ferencvaros, club di Budapest attualmente in testa al campionato. «Torno a casa, sì» racconta il centrocampista classe 1993, 99 presenze e 6 gol in maglia bianconera. «A Cornaredo ero in scadenza, sarei partito a parametro zero in estate e così, anche per permettere al Lugano di guadagnare qualcosa, ho optato per una partenza anticipata....