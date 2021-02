Battagliero. Adrenalinico. E sincero. A poche ore dalla delicata sfida casalinga contro il Vaduz, Maurizio Jacobacci è tutto questo. Sì, perché il 2-2 di Basilea lo ha segnato. Nel bene - la prestazione - e nel male: gli episodi e la gestione dei cambi. Partiamo da quest’ultima, «forzata» dall’infortunio di Mijat Maric. E da aggiornamenti poco confortanti. «Di sicuro salterà questo match, ma a determinare l’entità del suo infortunio sarà la risonanza alla quale si sottoporrà oggi» precisa «Jaco». A ripresentarsi, dunque, sarà il ballottaggio che ha caratterizzato la pausa tra il primo e il secondo tempo del St. Jakob. Insomma, al centro della difesa sarà spostato di nuovo Custodio? O Covilo - domenica inserito in mediana - potrebbe offrire maggiori garanzie? Il mister dei bianconeri sorride, spalancando gli occhi: «Okay, siamo tutti allenatori, e voi volete sapere perché ho optato per Olivier dietro. E allora vi dico che è stato Covilo a chiedermi di non essere abbassato fra Kecskés e Daprelà. L’ultima volta che ci eravamo recati a Basilea, il pareggio 4-4 di fine luglio, Miroslav era infatti stato infilato proprio da Cabral allo scadere». Jacobacci chiarisce il concetto: «Uno dei miei compiti è quello di permettere ai giocatori di esprimersi nelle migliori condizioni. Ed è quello che ho fatto domenica, nonostante la mia idea iniziale fosse un’altra. Conoscere le sensazioni dei vari elementi in squadra è un aspetto importante e alla fine ritengo che sia stata presa la decisione giusta».

Rinunciatari? Macché

Sul dossier «sostituzioni» Jacobacci è un fiume in piena. «Dobbiamo valutare anche la forma fisica di Bottani. Ha mal di schiena. E mi permetto di precisarlo per chi, puntualmente, è alla ricerca delle ragioni che mi spingono a cambiare Mattia dopo 60-70 minuti».

Il tecnico ex Bellinzona continua a sorridere. «Ma no, non sono arrabbiato. Semplicemente vorrei che fosse chiaro il motivo della mancata vittoria. Non le sostituzioni, quanto degli errori di posizionamento sulla corsia di destra. Le reti del Basilea sono nate da lì». Sempre in merito alla genesi del risultato, Jacobacci non vuole inoltre sentire parlare di atteggiamento rinunciatario: «Guai a chi afferma che siamo andati al St. Jakob per pareggiare. Contenere l’avversario, per il sottoscritto, non significa questo. E l’interpretazione dei 45’ iniziali lo dimostrano: il Basilea ha tirato una volta e mezza in porta, mentre noi ci siamo resi pericolosi in più occasioni e abbiamo pure trovato la rete».

«A volte è meglio tacere»

Il sorriso dell’allenatore dei bianconeri, a questo punto, lascia spazio a una piccola risata. «Sappiamo tutti perché, in avvio di ripresa, non è stato possibile realizzare il raddoppio che stavamo cercando. L’analisi di Wermelinger? Talvolta è meglio tacere, altrimenti si rischia di sfociare nel ridicolo». L’episodio, manco a dirlo, è quello del rigore non concesso dopo la trattenuta di Padula ai danni di Guerrero. «Più trattenuta di così. Non vorrei insistere, ma lo stesso Padula e Cömert si sono quasi messi a pregare una volta sfilata la palla».

«Cruciale segnare subito»

Capita così che ogni prova di spessore venga oscurata da una o più macchie. Si pensi anche solo alla querelle attorno al rigore di San Gallo, valso la vittoria, o all’assenza di killer instinct contro lo Young Boys. «Noi però affrontiamo ogni partita con l’obiettivo di offrire un gioco convincente e centrare vittorie cristalline, inattaccabili. Magari con più di un gol di scarto. Peccato che di mezzo ci sia comunque un avversario». Già, e il presente dice Vaduz, reduce dal pari imposto all’YB e dal successo sul campo dello Zurigo. «Sarà una partita rognosa, fisica» indica il tecnico: «Dovremo essere bravi a velocizzare manovra e verticalizzazioni, facendo correre l’avversario e tenendolo il più lontano possibile dalla nostra porta. La squadra di Frick, credo, si coprirà. E considerata la stazza dei loro difensori, le palle lunghe andranno evitate». Per Jacobacci sarà altresì importante «provocare» determinati eventi. E preferibilmente alla svelta. «In questo tipo di incontri la rete va cercata subito, nel primo tempo» evidenzia. In palio, conclude l’allenatore del Lugano, ci sono punti pesanti. «Vincere ci permetterebbe di salire a quota 27. Un bottino mai raggiunto dal club da quando è tornato in Super League. Allo stesso tempo è tanta la voglia di tornare a imporci a Cornaredo, sul nostro terreno». Dove i tre punti mancano dal 29 novembre.

