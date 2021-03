Gli ottavi di finale di Europa League si mettono male per lo Young Boys. Anzi, malissimo. Impegnata in trasferta, la squadra di Gerardo Seoane è stata sonoramente sconfitta dall’Ajax. Alla Cruyff Arena, i padroni di casa hanno vinto 3-0. Gli elvetici, sovrastati nel ritmo, in termini di occasioni da gol e sul piano del possesso palla, ha resistito sino al sessantesimo. Poi, nel giro di mezz’ora sono cadute le reti di Klaassen, Tadic e Brobbey. Inutile dire che al ritorno, al Wankdorf, servirà un miracolo.