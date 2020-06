Ricardo Dionisio non ha diretto l’allenamento mattutino dell’FC Sion. Il tecnico portoghese, il cui futuro alla guida della prima squadra vallesana è in forte dubbio, è uno dei cinque membri del club ad essere entrato in contatto con il coronavirus, come dimostrato dal test effettuato lunedì su giocatori e staff. Gli altri interessati sono due calciatori della Under 21 e due membri dello staff. Ricardo Dionisio non presenta alcun sintomo della COVID-19, ma è stato dispensato dal lavoro sul campo in attesa dei risultati dei controlli complementari. Secondo la stampa romanda il suo esonero sarebbe comunque vicino.