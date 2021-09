A seguito dell’interruzione della partita di sabato sera tra l’US Semine e il FC Locarno si è espresso anche Fulvio Biancardi. Il presidente della Federazione ticinese di calcio, in un’intervista rilasciata all’Eco dello Sport, ha detto di non essere per nulla sorpreso da quanto accaduto. «Purtroppo era il trend di questi ultimi tempi: avevamo già notato nelle scorse settimane un aumento dell’aggressività. Stiamo cercando di combattere questo triste fenomeno ma ci rendiamo conto che non è assolutamente facile».

Il numero uno della FTC ha anche voluto prendere le difese del direttore di gara aggiungendo che «l’arbitro questa volta è stato molto bravo. Ha diretto la partita in modo egregio e alla fine non ha potuto fare altro che sospenderla. Spiace che il Locarno abbia inoltrato protesto motivandolo con il fatto che l’arbitro non avrebbe dovuto sospendere la gara. Peccato che si voglia sempre mettere in mezzo i direttori di gara anche quando non c’entrano nulla».

Biancardi si è poi detto «molto dispiaciuto, anche perché il Locarno è una società gloriosa che ambisce giustamente a tornare a certi livelli. Capisco che gli avversari vogliano vincere contro una squadra del genere ma bisogna sempre cercare di tenere i giusti atteggiamenti da entrambe le parti. Con questo non voglio dare la colpa a nessuno in particolare».

Sulle dinamiche dell’accaduto il presidente della FTC ha detto di aspettare il referto dell’arbitro ed eventuali testimonianze dei presenti sottolineando altresì come, ad ogni modo, in queste situazioni la colpa non è mai di una parte soltanto. Chi è provocato reagisce, capita spesso così. E così finiscono per aver torto tutti. Per litigare bisogna essere in due».

Biancardi ha infine chiarito che, in quanto sospesa per motivi disciplinari, la partita non potrà essere ripetuta. Il dossier passerà ora nelle mani della Federazione al fine di valutare quali provvedimenti prendere. «La cosa positiva - ha infine chiosato il presidente - è che l’arbitro non è stato toccato e dunque il caso non finirà a Berna».

