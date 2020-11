Suspense. Dizionario alla mano, è uno «stato di apprensione e di ansiosa attesa». Legato all’evolversi di situazioni «ricche di drammaticità e di imprevisti e dall’esito incerto». Voilà, eccovi servita la vigilia di Svizzera-Ucraina, ultima e importantissima curva della Nations League 2020-21. Una vigilia tesa, molto tesa. Non tanto, o non solo perlomeno, perché la posta in palio martedì sera (20.45) è elevata: la permanenza in A. Ma altresì perché il coronavirus, sempre lui, si è insinuato ancora una volta nello spogliatoio-bolla dell’avversario. Colpendo, a questo giro, Sobol, Makarenko e Riznyk. Urca. Prima della partita contro la Germania, per contro, si erano fermati Yarmolenko, Tsygankov, Sydorchuk e Kovalenko oltre ad un membro della delegazione. Da Kiev, in fretta e furia, ovviamente dopo tampone negativo, sono arrivati tre giovanotti della Under 21 a dare manforte. Almeno, racconta il commissario tecnico Andriy Shevchenko, la coperta è un po’ meno corta.

E così, l’attesa della partita è passata in secondo piano. È diventata, semmai, l’attesa di una decisione. Già, perché al netto del protocollo UEFA e del solito discorso di isolare gli elementi positivi spettava al medico cantonale di Lucerna esprimersi a mo’ di giudice. Se ne saprà di più in serata, forse domani, mentre poco fa gli ucraini si sono sottoposti ad un nuovo giro di tamponi.

Il precedente della Norvegia

La situazione, per certi versi, ricorda il pasticciaccio in cui si è infilata la Norvegia. Senza volerlo. La selezione guidata dal volpone Lars Lagerbäck è stata bloccata dalla positività di Omar Elabdellaoui. Invece di ricevere il nullaosta dal governo per raggiungere la Romania, dove avrebbe dovuto giocare domenica sera, è stata spedita per direttissima in quarantena. Partita annullata e tanti saluti. Perlomeno, la Federcalcio scandinava ha messo assieme una selezione di emergenza (formata solo da giocatori che militano all’estero) per affrontare, mercoledì, l’Austria. Per salvare il salvabile, insomma.

Intanto, però, la Norvegia potrebbe subire un inopinato 3-0 a tavolino per non essersi presentata a Bucarest. Molto, anzi tutto dipenderà dalle valutazioni della Disciplinare dell’UEFA. Commissione che potrebbe piombare anche a Lucerna, qualora appunto la partita saltasse. Senza date all’orizzonte per recuperare l’incontro fra Svizzera e Ucraina, c’è il rischio altresì che il vincitore venga decretato con un sorteggio. Roba da matti, ma niente è normale durante questa pandemia.

Petkovic e la «finale»

In mezzo a tanta suspense, c’è stato spazio (per fortuna) anche per il calcio giocato. Anzi, per i discorsi attorno a questa «finale» della Swissporarena. «Abbiamo non una, ma tre possibilità per salvarci» ribadisce Vladimir Petkovic, al solito molto calmo e rilassato in conferenza stampa. «Possiamo vincere uno a zero, due a uno o con qualsiasi risultato a patto che ci siano almeno due reti di scarto fra noi e l’Ucraina». Il fantasma delle sfide ad eliminazione diretta e, nello specifico, degli ottavi scialacquati contro Polonia e Svezia è sempre lì. Infastidisce o è un falso problema? «Io penso piuttosto a come ci comportammo nello spareggio per Russia 2018, con l’Irlanda del Nord» risponde il commissario tecnico. «Ogni partita ha la sua storia, idem i momenti di una singola sfida. Ci servirà molta stabilità sul piano mentale». Gli fa eco Yann Sommer, il portierone fresco di due rigori neutralizzati a sua maestà Sergio Ramos: «Il nostro stile di gioco è divertente, ci piace anche se richiede energie e concentrazione. Siamo sulla strada giusta e una salvezza in Nations lo dimostrerebbe».

L’avversario

L’Ucraina, ieri, ha ricevuto l’okay dal medico cantonale per allenarsi. Senza tuttavia usare gli spogliatoi della Swissporarena. Shevchenko, beh, prova a fare di necessità virtù: «È complicato – spiega – concentrarsi sul calcio visto quanto sta succedendo. Ma fermarci sarebbe un peccato. Noi vogliamo giocare, andare avanti. Adattandoci di ora in ora e cercando di mettere in campo una formazione il più possibile competitiva».

Suspense, dicevamo. C’è una partita in calendario, ma ci sono anche molti dubbi che la circondano. Dubbi legati a nuovi test e a possibili, nuove positività. Pensare al pallone, così, è difficile. Ma possibile.

