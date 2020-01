Guillermo Abascal guiderà l’Ascoli, in Serie B. La società italiana ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Paolo Zanetti. «Il club bianconero, nel ringraziare mister Zanetti per la serietà, la professionalità, l’impegno e la dedizione sempre profusi per la causa bianconera, gli augura le migliori fortune» si legge nella nota. L’incarico è stato affidato ad interim all’ex tecnico di Chiasso e Lugano, finora impegnato nella Primavera dei marchigiani.