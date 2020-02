«La salute dei tesserati, dei genitori, degli aiutanti e dei tifosi viene però al primo posto». Così i vertici dell’ASF hanno motivato l’annullamento di tutte le partite di campionato e amichevoli di calcio maschile, femminile e juniores dell’ASF stessa, della Prima lega, della lega amatori e delle associazioni regionali. Di conseguenza non si giocherà Bellinzona-Black Stars e San Gallo II-Paradiso, valide rispettivamente per la Promotion League e la Prima Classic. Sono stati rinviati pure i quarti di finale di Coppa Svizzera in agenda il 4 e 5 marzo. Da alcuni giorni il settore giovanile del Lugano aveva cancellato le amichevoli con squadre italiane.