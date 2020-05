Martedì in tarda serata - o se preferite a cinque minuti dalla mezzanotte - il comitato direttivo della Swiss Football League ha inoltrato ai club l’ordine del giorno dell’assemblea di domani, in programma dalle 10.30 allo Stade de Suisse di Berna. Un piano studiato nei minimi dettagli, con tanto di perizie giuridiche. Un piano che potrebbe soffocare sul nascere le rivendicazioni delle società «ribelli». Chiariamo il concetto. Si voterà subito sulla ripresa dei campionati. E lo si farà quasi senza appello. Sì, perché i successivi punti sui quali sarà necessario esprimersi presentano controindicazioni e ostacoli tali da non favorire i percorsi alternativi auspicati dai vari Sion, Lugano e Losanna. Anche se - stando a Le Matin - si starebbe ragionando sulla possibilità di chiudere il torneo con sole 4 giornate, archiviando così il terzo turno entro fine giugno e permettendo di determinare sul campo vincitori e vinti. La proposta dei vodesi - sostenuta dai bianconeri - di passare a una Super League a 12 e a una Challenge a 8 dalla prossima stagione sarà in ogni caso l’ultimo tema messo ai voti. Di più: a differenza di quanto si pensava, per far passare la nuova formula servirà la maggioranza qualificata dei club, 14 su 20 insomma. Lo dice un parere giuridico fatto allestire dalla Lega. E tale quota sembra difficilmente raggiungibile stando agli umori colti qua e là, in particolare nella lega cadetta.