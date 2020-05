Swiss Football League e club non hanno ancora trovato la quadratura del cerchio circa la ripresa del campionato. O meglio: il comitato direttivo della Lega ha rinviato ogni decisione definitiva, ritenendo prima necessaria un’analisi dettagliata delle ricadute finanziarie in caso di un completamento della stagione a porte chiuse. Lugano e Sion, è ormai risaputo, sono contrari al ritorno in campo. Troppe le incertezze. Gli altri club invece tentennano. Bene. Ma i giocatori, di tutto questo, cosa pensano? Attraverso un comunicato la SAFP, ovvero l’Assocalciatori elvetica, è stata categorica: «Finora, contrariamente agli obblighi contrattuali esistenti, la SFL non ha consultato l'associazione dei giocatori professionisti della SAFP su nessuno dei progetti presentati al Consiglio federale per l'inizio dell'allenamento e la continuazione del campionato, né tanto meno ha chiesto il parere dell'associazione dei giocatori». Un comportamento che non è andato giù al sindacato guidato da Lucien Valloni: «Mentre la FIFA e la UEFA coinvolgono la FIFPRO il sindacato mondiale nei comitati, la SFL non è apparentemente interessata a un dialogo sociale con la SAFP su questioni essenziali come la salute dei giocatori, anche se oltre l'80% dei giocatori professionisti svizzeri sono membri della SAFP. Questo è scandaloso date le circostanze e deve essere affrontato, in particolare in occasione della Festa del Lavoro. Un dialogo sociale serio come quello offerto fin dall'inizio in questa crisi COVID-19 è oggi più urgente che mai». Anche perché l’Assocalciatori svizzera non lasciarsi scavalcare senza conseguenze: «Per la SAFP, la salute dei giocatori è la priorità assoluta. Senza aver visto il concetto della SFL e senza averlo esaminato con i propri specialisti, l'associazione dei giocatori non può accettare l'inizio dell'allenamento e la continuazione del campionato in questa fase».