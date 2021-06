Testo di Giancarlo Bigazzi e Umberto Tozzi. Dopo Pupo e Loretta Goggi, canta la Nazionale svizzera. «Non so dove né quando e nemmeno perché / ho capito di avere bisogno di te». Sì, domenica sera i rossocrociati hanno compreso di volere fortemente gli ottavi di finale di Euro 2020. E in anticipo sulla sofferenza, 24 ore dopo il successo contro la Turchia, li hanno conquistati. Bene, benissimo. Peccato che il luogo, la data e l’avversario dei rossocrociati restino avvolti nel mistero. Vittime di una formula - quella delle migliori terze - che sino al termine della fase a gironi molto difficilmente è in grado di dare certezze. E, appunto, di essere capita senza spaccarsi la testa. Non sappiamo se la canzone italiana è riuscita a infilarsi sul volo che, ieri, ha trasferito gli elvetici da Baku a Roma. Per altro con un certo di ritardo, dovuto a problemi tecnici. Tra selfie in posa, carte e giochi di società, Xhaka e compagni hanno comunque cercato di gestire in modo spensierato l’attesa. Che, dicevamo, si è rivelata tutto fuorché logorante e all’atterraggio, a Fiumicino, si è trasformata in felicità. L’obiettivo minimo è stato raggiunto. È il quarto ottavo di finale consecutivo, tra Mondiali ed Europei. Abbiamo fatto meglio delle terze inserite nei gruppi B e C. O, volendo osservare le classifiche da un’altra angolatura, Ucraina e Finlandia hanno fatto peggio di noi.

«Siamo naturalmente molto soddisfatti della qualificazione» ha dichiarato in tarda serata il direttore delle squadre nazionali Pierluigi Tami, poco dopo l’arrivo a Roma. «Abbiamo appreso della bella notizia all’aeroporto. E l’emozione è stata forte». Il manager dei rossocrociati ha ribadito che quello raggiunto è «l’obiettivo minimo». Un traguardo figlio di un percorso non esattamente lineare. «A mio avviso abbiamo disputato due buone gare, mentre con l’Italia - un avversario comunque molto forte - non siamo stati all’altezza» ha spiegato Tami: «Domenica contro la Turchia abbiamo vissuto una grande serata. Ma, ovviamente, la matematica non era ancora dalla nostra parte. Speriamo ad ogni modo che il successo di Baku possa darci slancio, forza e coraggio. Sì, forse è stata la nostra svolta. In fondo ora non dobbiamo porci limiti. Aspettiamo sede e avversario. E, dopo aver viaggiato molto, siamo anche contenti di poter approfittare di una breve pausa. Due giorni prima degli ottavi, ci sposteremo poi nel luogo deputato a ospitare il match». La costellazione di possibili risultati, nelle partite restanti della fase a gironi, sembrerebbe spingere la Svizzera tra le braccia della prima classificata nel gruppo F: la Francia a Bucarest? Probabile. Ma pure la Germania non è da escludere. Un filo meno quotate, per contro, la sfida con Belgio (a Siviglia) e quella contro la migliore del gruppo E (con Svezia, Spagna e Slovacchia tutte in corsa), in questo caso all’Hampden Park di Glasgow.