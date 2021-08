Il Chiasso ci sta prendendo gusto e così, dopo il fin troppo generoso successo iniziale contro lo Stade Nyonnais e la soffertissima qualificazione in Coppa Svizzera contro l’Unterstrass, i rossoblù si sono ripetuti anche stasera nel primo derby stagionale contro il quotato e ambizioso Bellinzona. Un 2-1 finale che premia il grande cinismo sotto porta mostrato dai ragazzi di mister Raineri. Sì, perché nel primo tempo la squadra di Joao Paiva si era confenzionata una mezza dozzina di occasioni, cogliendo anche un palo con una girata aerea dello specialista Basic al 26’, trovando sempre sulla propria strada un Mitrovic intrattabile. Per non tacere degli undici angoli battuti dai granata, contro gli zero dei rossoblù.

Privi a centrocampo dello svedese Farnerud, i chiassesi hanno beneficiato - oltre alla strepitosa serata del loro portiere- anche della solita preziosa regia di capitan Maccoppi e - in difesa - dell’esperienza di Affolter, Cinquini e Pavlovic. Purtroppo, i tre pilastri difensivi rossoblù non sono stati sufficiententemente aiutati da Lujic. E proprio la sostituzione dell’ex esterno sinistro dell’Aarau dettata da Raineri - ad una ventina di minuti dal termine -, unitamente a quelle precedenti di Ronchetti e De Jesus al posto del comunque volitivi Correia e di Said, sono risultate mosse decisive. In effetti, con i granata calati alla distanza a causa dell’elevato ritmo imposto nel primo tempo e grazie alla freschezza e all’esplosività mostrati dai tre giovani sopracitati, il Chiasso è riuscito a piazzare il fulmineo uno-due a cavallo tra il 79’ e l’85’. Molto simili nella loro dinamica le due reti: cross da sinistra e precise capocciate del nazionale kosovaro U21 Novokazi e dell’ex bianconero Alshikh, con Pelloni impossibilitato ad intervenire, per un 2-0 piuttosto sorprendente rispetto all’andamento generale della contesa. Per capitan Basic e compagni si è trattato di un terribile colpo, al quale sono comunque riusciti a rispondere, anche se parzialmente, con il gol - anche in questo caso di testa - dell’appena subentrato Di Benedetto. Una rete, che ha ridato forza ai granata, i quali - negli ultimi minuti - hanno tentato disperatamente di trovare il punto del pareggio, scontrandosi contro il muro chiassese.

A fine gara Mister Raineri è soddisfatto per il risultato: «Non siamo proprio al meglio, comunque stiamo lavorando duramente per raggiungere i buoni livelli toccati nella seconda metà dello scorso campionato». Molto soddisfatto Mitrovic, vero protagonista della serata: «Eroi siamo stati tutti assieme – precisa l’ex portiere del Locarno - soffrendo dal primo all’ultimo minuto, tutti uniti». Sul fronte degli sconfitti, Mister Paiva afferma: «A volte il calcio sa essere ingiusto. Mi dispiace per i ragazzi, che hanno fatto un grande lavoro, sciorinando un calcio dominante. E questo punto positivo dobbiamo portarcelo appresso già a partire dal prossimo impegno». Realista anche l’ex di turno Martignoni: «Nel primo tempo abbiamo dominato per lunghi tratti, ma nella ripresa - sulla prima conclusione - loro sono andati in vantaggio. Siamo soltanto alla seconda di campionato e dobbiamo trarre i dovuti insegnamenti da questa sconfitta, per progredire».

