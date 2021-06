Ha giocato bene, la Macedonia. Ma non abbastanza. E così, a Bucarest, per la prima partita del gruppo C di Euro 2020, ad avere la meglio è stata l’Austria. 3-1 il risultato in favore delle aquile. Ma i macedoni, appunto, sono stati all’altezza della situazione. Basti pensare al gol dell’eterno Pandev, la risposta perfetta al vantaggio iniziale di Lainer. Nella ripresa, tuttavia, l’Austria ha premuto sull’acceleratore trovando, nel finale, dapprima il 2-1 con Gregoritsch e poi il definitivo 3-1 con l’ex Inter Arnautovic.