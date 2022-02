L’ultima, ennesima brutta sconfitta incassata ieri contro lo Stade de Reims - un netto 5 a 0 in trasferta - parrebbe essere costata cara a Vladimir Petkovic. Secondo il quotidiano girondino Sud Ouest infatti, l’ex ct elvetico - che in estate aveva lasciato la Nazionale per accasarsi al Bordeaux - sarebbe infatti stato già esonerato dal club francese, a pochi mesi dall’inizio del suo accordo triennale. La notizia, per il momento, non è ancora stata ufficializzata dal club, che dopo 23 giornate occupa il penultimo posto della classifica della Ligue 1.