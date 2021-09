Ha soltanto sfiorato, Mattia Croci-Torti, la sua prima vittoria “ufficiale” sulla panchina del Lugano. Invece il 39.enne momò si è dovuto accontentare di un pareggio. Per giunta amaro. Sì perché i bianconeri, al termine di una partita invero piuttosto bruttina contro un Grasshopper spigoloso, hanno di che recriminare. Passati in vantaggio per primi al 51’ grazie ad un clamoroso autogol di Margreitter – in combutta con Diani -, i sottocenerini sono progressivamente arretrati, concedendo metri e gioco alle Cavallette. Privi di Maric e Lovric e dunque con una coperta piuttosto corta, i bianconeri sono infine capitolati al 90’, quando lo stesso Margreitter ha impattato la contesa di testa. Il rammarico però si è duplicato nel finale quando al 94’ l’arbitro Dudic ha concesso un rigore ai padroni di casa per farlo di mano di Schmid. Un tiro dal dischetto clamorosamente fallito da Olivier Custodio, il cui errore è così costato i tre punti alla truppa di Croci-Torti. Il prossimo impegno del Lugano è in programma domenica, quando alle 14.15 i bianconeri affronteranno il Lucerna dell’ex Fabio Celestini in trasferta.