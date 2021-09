L’era Yakin si apre con una vittoria

Esordio positivo per la Svizzera di Murat Yakin. Impegnati in amichevole a Basilea, gli elvetici hanno battuto 2-1 la Grecia. Di Zuber e Vargas le reti dei padroni di casa, inframmezzate dal pareggio di Pavlidis. Per il test con gli ellenici, il neocommissario tecnico ha giocato la carta della prudenza, concedendo minuti e maglie da titolare a diversi rincalzi. Con Granit Xhaka fermato dal coronavirus, la partitissima di domenica contro l’Italia rischia infatti di essere affrontata in piena emergenza.

La cronaca del match

I rossocrociati - schierati con un inedito 3-5-1-1 - hanno iniziato con il piglio giusto. Desiderosi di confermare l’alta reputazione forgiata a Euro 2020. Le occasioni non hanno così tardato ad arrivare, in particolare grazie al dinamismo di Zuber e agli inserimenti degli esterni Rodriguez e Widmer. Proprio quest’ultimo al 7’ si è fatto trovare pronto sulla destra, scodellando al centro per il neogiocatore dell’AEK Atene, che con un controllo super e un sinistro delicato ha portato la Svizzera in vantaggio. Convinti, gli applausi dei circa 4.000 accorsi al St. Jakob. La formazione di Yakin non ha tolto il piede dall’acceleratore. E al 21’, ancora con Widmer, ha sfiorato il raddoppio: pregevole la scucchiaiata da destra verso sinistra di Rodriguez, stortinacchiolo - purtroppo - il tiro del laterale del Magonza. E poi? Poi la Nazionale si è spenta. O meglio, la Grecia è salita in cattedra. Trovando spazi e triangolazioni nella metà campo avversaria. Sotto pressione, la retroguardia elvetica ha iniziato a sbagliare. Salvati da una gran parata di Kobel al 32’, i padroni di casa hanno quindi subito il meritato pareggio ellenico. Caduto al 35’ grazie a un’azione insistita di Bakasetas e alla zampata sottoporta di Pavlidis. Il tutto, appunto, con i rossocrociati incapaci di ritrovare ordine e idee.

Per provarci, e per conoscere un po’ meglio le caratteristiche del suo gruppo, dopo la pausa Yakin ha cambiato quattro pedine, tra cui l’infortunato Cömert. E la difesa è passato a quattro con Lotomba e l’esordiente Garcia ai lati. Come a inizio gara, la Svizzera è partita forte. Dapprima ci ha provato Seferovic, anticipato di un soffio nel cuore dell’area. Poi ci ha pensato il neoentrato Vargas a riportare in vantaggio i suoi: splendido - davvero - il suggerimento di Zuber, dopo la ripartenza imbastita da Freuler. La rete del 2-1 si è materializzata al 51’. Cinque minuti più tardi, gli elvetici sono persino andati vicini alla terza segnatura. Intelligente la verticalizzazione di Schär, ottimo il controllo di Zuber (e chi se no), murato tuttavia dal portiere greco Vlachodimos. Con il passare dei minuti le squadre si sono un po’ allungate e con più metri a disposizione la Grecia è tornata a crescere. Colpendo anche un clamoroso palo con Pavlidis - e Kobel ormai a terra e superato - al 62’. Uno squillo, quello greco, invero isolato. In una mediocrità durata per una buona ventina di minuti. Poi è stata di nuovo la selezione ellenica a rendersi pericolosa: al 81’ Douviakas è scappato via a Zesiger, ma invece che concludere ha preferito - sbagliando - cercare un improbabile suggerimento al centro, sventato da Lotomba. Di Zeqiri, con un pregevole tacco in area, l’ultima occasionissima invece per i rossocrociati. Infine vincenti.

IL TABELLINO

Svizzera - Grecia 2-1 (1-1)

Reti: 7’ Zuber 1-0, 34’ Pavlidis 1-1, 51’ Vargas 2-1.

Spettatori: 3.500. Arbitro: Munukka (Finlandia)..

Svizzera: Kobel; Cömert (46’ Vargas) , Schär, Zesiger; Widmer (46’ Garcia), Sow (46’ Aebischer), Zakaria, Rodriguez (46’ Lotomba); Freuler, Zuber (64’ Fassnacht); Seferovic (69’ Zeqiri).

Grecia: Vlachodimos; Androutsos (79’ Saliakas), Hatzidiakos (64’ Papadopoulos), Mavropanos, Tsimikas (46’ Giannoulis); Zeca, Bouchalakis (46’ Siopis), Koutris; Bakasetas (64’ Mantalos); Vrousal, Pavlidis (69’ Douvikas).

Ammoniti: 68’ Mantolas, 80’ Koutris.

Note: Svizzera senza Xhaka (coronavirus), Shaqiri, Embolo, Gavranovic, Benito e Mbabu (indisponibili). Al 63’ palo di Pavlidis.

