Ripescando, a questo giro, l'amara uscita di scena della Nazionale agli Europei francesi del 2016: allo stadio degli ottavi di finale a imporsi ai rigori è la Polonia. Riviviamo quella sconfitta grazie all'articolo di Tarcisio Bullo, inviato a St.Etienne per l'occasione.

Granit Xhaka misura per la prima volta nella sua vita quanto può essere pesante un pallone al momento di calciare un rigore che diventa un lasciapassare verso la gloria. I pochi etti della sfera, dopo 120 minuti di gioco, di corse, duelli, contrasti e recuperi, possono diventare chili, lo specchio della porta una minuscola finestra che lascia passare soltanto dolore e riesce ad oscurare anche un’autentica perla come il gol di Shaqiri che ha rimesso in gioco la Svizzera. I rossocrociati lasciano lo stadio a capo chino, nei loro occhi non si legge soltanto delusione e frustrazione, ma una sofferenza indicibile. Tra i più abbattuti c’è Valon Behrami, che non alza lo sguardo nemmeno a chiamarlo, ha gli occhi lucidi, si tiene dentro rabbia e anche dolore, perché ha dovuto abbandonare il campo tenendosi una coscia.

Granit Xhaka invece, asciugate le lacrime al riparo da sguardi indiscreti, affronta i giornalisti con un coraggio che gli fa onore e conferma la grande personalità di questo ragazzo. «Non meritavamo la sconfitta. Dopo un inizio difficile abbiamo preso in mano la partita e siamo stati superiori alla Polonia. Sono evidentemente molto triste, non solo a causa del mio errore dal dischetto. Il calcio a volte è crudele: va avanti la squadra che non meritava di vincere. Ho 23 anni, sono giovane, me ne faccio una ragione: purtroppo qualcuno quando si tirano i rigori deve sbagliare. È toccato a me, mi dispiace molto, ma devo e saprò reagire. Volevo tirare sulla sinistra, il mio angolo fortunato, ma ho colpito male la palla ed è schizzata sull’esterno. Ho un carattere forte, prometto che la prossima volta un errore così non lo farò più. È molto triste, ma usciamo a testa alta, senza aver mai subito una sconfitta nei 90 minuti e riuscendo due rimonte (contro la Polonia e la Romania, ndr)» afferma il calciatore dell’Arsenal. «Spesso abbiamo dominato i nostri avversari e questo significa che siamo progrediti molto sul piano del gioco. Abbiamo un futuro: è dura da accettare, ma un giorno la fortuna si metterà dalla nostra parte» conclude Granit.

Accanto a lui, Haris Seferovic sembra quasi coccolare il compagno ferito nel morale. «Dal rigore hanno sbagliato anche campioni come Ronaldo e Beckham, il calcio va così. È dura da accettare, ma la vita continua» afferma il bomber, rimasto all’asciutto in questo torneo. La sconfitta ai rigori ha purtroppo il potere di spegnere la luce dei riflettori sull’uomo partita designato dall’UEFA, Xherdan Shaqiri, che con quella sua rovesciata in acrobazia finita alle spalle di Fabianski raggiunge Marco Van Basten nell’olimpo degli autori dei gol più belli dell’Europeo. «Ho segnato un gol importante, che ha spinto la squadra, le ha dato coraggio e ha scatenato l’entusiasmo dei nostri tifosi. Il mio gol più bello? Ma io segno sempre dei bei gol» afferma il protagonista in positivo del nostro ottavo di finale. Poi, fattosi serio, prosegue Shaqiri: «Avremmo potuto centrare un obiettivo importante in questo torneo, ma la storia si ripete: è andata come due anni fa contro l’Argentina. Peccato perché abbiamo avuto le occasioni per segnare prima dei rigori. Lì, si sa come vanno le cose: 50-50 e un po’ di fortuna che noi non abbiamo avuto». Poi XS rivolge un pensiero all’amico Granit: «Così va il calcio. Un giorno sei il migliore e un altro sei il più triste della squadra. Lui ha un carattere forte, si riprenderà presto. E vedrete che sarà capace di farci finalmente andare oltre un ottavo di finale fra due anni in Russia. Il mio futuro? Sono fiero di giocare in questa squadra» conclude Shaqiri, lasciando intendere che l’idea di vestire la maglia del Kosovo non lo attizza.

Anche Vlado Petkovic non riesce a trattenere la delusione. «È un momento emotivamente molto intenso, ma ne ho già vissuti molti anche in passato. È semplicemente peccato essere usciti così. Cerco di metterla sul filosofico, è necessario rimanere tranquilli» dice il coach. «Non abbiamo cominciato bene la partita, nella prima mezzora siamo stati troppo nervosi e imprecisi. Dopo la pausa ho cercato di cambiare qualche posizione per dare degli impulsi alla squadra (Shaqiri è stato spostato al centro, ha avuto più libertà d’azione, ndr) e le cose sono migliorate. Potevamo chiudere la partita prima dei rigori, che sono sempre una partita a poker. Non meritavamo di perdere, sono molto contento delle prestazioni che la squadra ha mostrato in questo torneo». Come giudica l’allenatore la perla di Shaqiri che ci ha riportato in parità? «È un gesto figlio dell’istinto e della convinzione, perché bisogna credere molto in se stessi per buttarsi in quel modo su una palla e indirizzarla verso la rete. Sicuramente ci vuole anche un pizzico di fortuna, quella che ci è venuta a mancare in altri momenti e particolarmente durante i calci di rigore». Infine, Petkovic non risparmia una consolazione all’indirizzo di Xhaka, il miglior rossocrociato di questo Europeo che ha però firmato la nostra condanna. «Sono desolato che sia accaduto a lui, ma non ci ha fatto perdere la partita. Ha perso la Svizzera e siamo molto delusi, perché non lo meritavamo. I giocatori però hanno dato tutto».

