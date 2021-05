L’Europa League parla ancora spagnolo. Dopo il successo della scorsa edizione firmato Siviglia, ad aggiudicarsi il trofeo a questo giro è stato il Villarreal. E lo ha fatto a dispetto dei pronostici che davano per chiaro favorito il Manchester United. A Danzica, di fronte a quasi 10.000 spettatori, sono serviti i rigori per decretare il vincitore. A spuntarla è stata appunto la squadra di Unai Emery, autentico mago della competizione. L’allenatore basco aveva infatti già messo le mani sull’Europa League nel 2014, 2015 e 2016, sempre con il citato Siviglia. Mentre due stagioni fa aveva portato all’ultimo atto pure l’Arsenal. Dopo una serie infinita di tentativi - ne sono serviti addirittura undici per parte - da un lato ha segnato il portiere del Villarreal Rulli, dall’altro ha fallito l’estremo difensore dello United De Gea.

Gli spagnoli erano passati meritatamente in vantaggio al 29’, grazie al solito Gerard Moreno. Il bomber del Villarreal si è fatto trovare pronto all’appuntamento sugli sviluppi di una palla ferma calciata da Parejo. Sottotono e deludenti nel primo tempo, i Red Devils hanno sterzato nella ripresa. E già al 55’ hanno riportato il match in parità. Da un attaccante di razza all’altro, a permettere al Manchester di rientrare in partita è stato il Matador Cavani, abilissimo a colpire sul filo del fuorigioco. Il forcing degli inglesi, più a ridosso del novantesimo che nei tempi supplementari, non ha però dato ulteriori frutti. E ad approfittarne, alla fine, è stato il Villarreal.