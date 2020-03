L’Associazione che raggruppa le Leghe europee, European Leagues, ha tenuto un meeting d’emergenza oggi. Il comitato, all’unanimità, ha riaffermato l’importanza della salute in un momento particolare come questo. «Tutte le competizioni nazionali stanno prendendo delle contromisure, come il rinvio dei campionati e delle coppe o le partite a porte chiuse» si legge in una nota diramata alla stampa. «Il tutto secondo le direttive e le restrizioni stabilite dalle autorità e dai governi dei singoli Paesi». European Leagues, di riflesso, «si assume la responsabilità di implementare tutte le possibili misure per contribuire a ridurre il contagio, favorendo la protezione di giocatori, tifosi, dirigenti, impiegati e partner di ogni genere». Non solo, il meeting di domani organizzato dall’UEFA «à benvenuto poiché è importante, vista l’emergenza, mantenere un approccio coordinato». E ancora: «Cooperazione, coordinazione e flessibilità sono essenziali. Per la nostra associazione è fondamentale che le singole stagioni nazionali possano concludersi, il tutto per ridurre l’impatto negativo sull’ecosistema calcistico. Siamo pronti a cooperare con l’UEFA e le parti in causa per trovare soluzioni comuni, Euro 2020 incluso».