L’Europeo che non ci sarà e la squadra che non doveva esserci

C’è qualcosa. Un filo, un’associazione di pensieri, un legame. Qualcosa, dicevamo, che collega l’Europeo del 2020 (pardon, del 2021) a quello di tanto, tantissimo tempo fa. Avete capito, sì: 1992. Oggi facciamo infinite riflessioni su un torneo che non si giocherà. Non quest’anno, perlomeno. Allora vinse una squadra che non avrebbe dovuto partecipare. La Danimarca, ammessa dopo l’esclusione della Jugoslavia complice la guerra nei Balcani. E vinse, va da sé, contro ogni pronostico interno ed esterno. Entrando a pieno titolo nel mito e nella storia del calcio. Le gesta eroiche, i dietro le quinte, gli aneddoti, perfino i drammi (ci arriveremo dopo) di quel momento così unico e irripetibile nel 2015 sono stati trasformati in un film. Si chiama Sommeren ’92 ed è firmato da Kasper Barfoed. Lo trovate su Netflix, vera e propria arma contro la depressione assieme alle altre piattaforme streaming.

La figura del mister

La pellicola, un po’ come il calcio, è un’opera corale. Vi partecipano in tanti. Ad emergere, tuttavia, è la figura del commissario tecnico. Richard Møller Nielsen. Mai amato dalla stampa e, tanto per gradire, dai calciatori. Un po’ perché era un tipo schivo, poco comunicativo, buono giusto per lavare le maglie a fine partita come gli è stato rinfacciato nel corso di una scena. Molto, però, perché succedeva ad un mostro sacro come Sepp Piontek, l’allenatore tedesco che diede lustro al calcio danese negli anni Ottanta qualificando gli scandinavi per la prima volta ad un Mondiale (Messico ’86) e, particolare importante, dando alla squadra un’identità spumeggiante, spavalda, offensiva. Di qui il soprannome «Danish Dynamite». Quella dinamite, al nuovo arrivato, interessava poco. Møller Nielsen era un teorico, un tattico, un difensivista. L’esatto contrario di Piontek. La Danimarca, per lui, essenzialmente doveva essere organizzazione, rigore, disciplina. E il talento? Sacrificato sull’altare della praticità. Tant’è che i fratelli Laudrup, in aperto conflitto, lasceranno la nazionale e soltanto Brian, pur senza risolvere alcunché, tornerà con la coda fra le gambe per disputare Euro ’92. Un torneo che, di fatto, ha salvato il posto proprio all’allenatore. Secondo nelle qualificazioni dietro alla Jugoslavia, sarebbe stato esonerato di lì a poco. Con la gioia della DBU, la Federcalcio danese, che nel 1990 gli aveva affidato l’incarico controvoglia dopo aver bruciato otto candidature.

Le concessioni

Il film, appunto, si concentra sul mister. Mostrandone, con uno stile tipicamente scandinavo, la personalità complessa e per certi versi antitetica. Non è un leader, non ha carisma, ha alle spalle una modesta carriera come calciatore (con appena due presenze in nazionale) eppure, alla fine, viene portato in trionfo sotto la doccia dai suoi giocatori. Merito di un cambiamento in corso d’opera, segnato dalle concessioni, tattiche e non, fatte alla squadra. Dal liberare Brian Laudrup da ogni consegna (al grido «gioca come ti senti») al regalare momenti di svago fuori programma, come una gita da McDonald’s, un torneo di minigolf o, ancora, la possibilità di portare moglie e fidanzate in hotel prima della finale. La dimostrazione che, alla fine, il bravo allenatore è quello che prima fa arrabbiare i suoi calciatori per poi cercare di recuperare il rapporto. Assecondandoli. Un equilibrista.

Il dramma di Vilfort

La bellezza del film risiede altresì nella sovrapposizione di azioni vere a momenti di partita ricostruiti. Come nella capacità di dosare le storie che accompagnano la trama principale. Una su tutte: il dramma di Kim Vilfort, autore di una rete nella finale contro la Germania. Durante l’Europeo, scoprì che le condizioni di sua figlia – malata di leucemia – si aggravarono. Fece avanti e indietro fra la Svezia, dove si giocava il torneo, e l’ospedale danese dove era ricoverata la piccola. Proprio la bambina, in una scena molto toccante, chiede al papà di alzare la coppa. Detto, fatto. Il gol più bello, la guarigione di Line, purtroppo però non arrivò.

©CdT.ch - Riproduzione riservata