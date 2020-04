L’ex calciatore del Sion e del Losanna, Aleksandar Prijovic è stato condannato a tre mesi di domiciliari, lo riporta la stampa serba. L’attaccante 29.enne è stato infatti sanzionato per non aver rispettato il lockdown in vigore nel Paese balcanico per tutto il fine settimana da venerdì 3 a lunedì 6 aprile compresi.