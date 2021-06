Lunedì si è già tenuto il primo allenamento dell’FC Lugano con il nuovo allenatore, Abel Braga. Il brasiliano è arrivato a Cornaredo accompagnato dal dg Michele Campana. Ma il giorno delle grandi presentazioni ufficiali è oggi, presso il Casinò di Lugano.

Il tecnico nativo di Rio, che ha allenato in carriera le maggiori squadre brasiliane (Flamengo, Fluminense, Vasco de Gara, Cruzeiro e Internacional tra le altre), è stato presentato due giorni fa ai giocatori dal presidente Angelo Renzetti, che ha pure parlato alla squadra. Questa sera, alle 19.30, è previsto il secondo test amichevole contro il Sementina.

Il direttore generale del FC Lugano, Michele Campana, ha iniziato tornando sulla questione proprietà: «Ci siamo ritrovati a gestire una situazione non facile», ha detto. Per poi presentare ufficialmente il nuovo allenatore, Abel Braga. «La durata del contratto è di un anno», ha spiegato. Infine, ha segnalato una partenza, Lorenzo Guerrero (assistente allenatore): «Ha dato tanto in questi anni. E ora si riunirà, per scelta personale, con Celestini a Lucerna».

Ha poi preso la parola Angelo Renzetti: «Volevo iniziare ringraziando il popolo bianconero per la solidarietà ricevuta in questi giorni - ha esordito -. Sul nuovo allenatore posso dire che abbiamo pensato ‘‘facciamo diventare di necessità virtù e teniamoci l’unica cosa che possono averci lasciato gli altri’’. Mi ha colpito la volontà di Braga di restare a Lugano e quindi abbiamo messo anima e corpo per trovare una soluzione. C’erano già dei contratti firmati e abbiamo trovato tutti insieme il modo di andare avanti».

Infine, il nuovo allenatore, Abel Braga (in francese): «Spero di poter parlare in italiano già tra un mese - ha esordito -. Mi sento molto a mio agio con le persone che ho incontrato qua a Lugano. Ho capito che ci sono delle persone di riferimento e si tratta di un club serio, nonostante tutto quello che è successo nelle scorse settimane. Qui ho respirato calcio e sono sicuro che si possa fare un lavoro interessante».

Il nuovo allenatore si è messo quindi a disposizione per rispondere alle domande dei giornalisti.

Domanda del giornalista: «L’anno scorso l’FC Lugano, con l’allenatore Maurizio Jacobacci, aveva un gioco molto difensivo. Come pensa di indirizzare lei la squadra, da brasiliano?»

Abel Braga: «Sono brasiliano, ma ho giocato nel PSG, ho lavorato in Portogallo, a Marsiglia, negli Emirati Arabi. Non è solo questione di essere brasiliano. La gente pensa che il calcio in Brasile sia ‘‘un carnevale’’, ma ci sono cose più importanti, legate alla mentalità di gioco. Voglio che la squadra giochi alta, che faccia un pressing alto, e spero di riuscire a trasmettere da subito questa idea di gioco».

Abel Braga: «È vero che avevo altre offerte e i salari a cui ero abituato erano diversi, soprattutto nell’ultima squadra. Questo è un momento terribile per il calcio in Brasile. Avevo voglia di una nuova esperienza all’estero, pensavo agli Emirati Arabi. Ma anche grazie a un mio amico, che due o tre mesi fa a Como mi ha parlato molto bene di Lugano, ho potuto apprezzare la qualità di vita qui. E vista anche la mia età, non sarebbe male terminare a un certo punto la mia carriera in Europa».

Domanda del giornalista: «Quanti giocatori arriveranno dal Brasile?»

Abel Braga: «Ne discutiamo tutti i giorni. Ma ci siamo messi al lavoro da poco, visto che prima andavano risolti dei problemi contrattuali. Iniziamo con l’amichevole di stasera. Ci sono delle posizioni scoperte nella squadra, ma non perché io sia brasiliano allora arriveranno giocatori brasiliani. Ne discuteremo. E chi arriverà dovrà rientrare nel budget dell’FC Lugano. Comunque, direi che ho portato fortuna alla Svizzera!».

Domanda del giornalista: «Cosa sa del calcio svizzero?»

Abel Braga: «In Brasile si vede soprattutto il calcio inglese e spagnolo. Io comunque prima di firmare ho guardato 6-7 partite del campionato svizzero insieme al mio staff. Ho visto molto equilibrio e sono rimasto molto sorpreso da come lo Young Boys abbia vinto il campionato con tanti punti di vantaggio. Io nel 1985 ho vinto il mio primo titolo da allenatore a Berna, in un torneo, con il Botafogo. Quello svizzero è un calcio di buon livello con un’ottima mentalità».

Abel Braga si rivolge poi alla stampa: «Il mio grande valore nella vita è la verità. Io sono tranquillo al riguardo e spero che lo siate anche voi giornalisti».

Domanda del giornalista: «È consapevole del fatto che non sarà un anno facilissimo?»

Abel Braga: «Io conosco la situazione in cui versa il club. So che sarà un anno non facile. Ma con il lavoro e la mentalità giusta, si potrà ridurre il gap rispetto alle squadre più forti in Svizzera. La motivazione che tutti qui abbiamo è di cercare di fare un anno migliore a livello di risultati rispetto allo scorso».

Domanda del giornalista per Angelo Renzetti: «Ci commenta le parole dell’allenatore?»

Angelo Renzetti: «`È evidente che si tratta di un allenatore di una certa popolarità e di un certo spessore. Arriva con le sue idee, in cui crede. La nostra qualità è di capire e mettergli a disposizione qualcosa con cui fare bene. Per farlo dobbiamo togliere dei contratti piuttosto onerosi, altrimenti restiamo fermi al palo, e prendere poi giocatori bravi che possano stare al suo gioco. Per questo parlavamo di giocatori brasiliani. Il momento, come detto, lì non è facile. Se riusciamo a portare qua 3-4 ragazzi brasiliani sicuramente possiamo dare al Mister una squadra che con il suo valore aggiunto potrà fare bene. Ma è tutto difficile, perché il campionato inizia a breve e trasferire giocatori dal Brasile non è facile. Dobbiamo ancora fare mercato. Adesso abbiamo una montagna da scalare, ma non proseguiamo al buio, abbiamo un progetto chiaro».

Renzetti conclude con una chicca. «Avete scoperto una cosa oggi, che io e l’allenatore abbiamo una cosa in comune: diciamo la verità».

