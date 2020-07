I giocatori e lo staff dell’FC Zurigo sono stati messi in quarantena fino al 17 luglio dopo il caso di positività al coronavirus del difensore Mirlind Kryeziu. Le partite in programma contro Sion (11 luglio) e Basilea (14 luglio) non possono svolgersi come previsto. Rimane un punto interrogativo sulla partita in casa contro lo Young Boys, che si terrà il 18 luglio.

Ma la COVID-19 ha colpito anche in Challange League: a stretto giro di posta dalla comunicazione dello Zurigo, il Grasshopper fa sapere che il suo giocatore Amel Rustemoski è risultato positivo al test. Di conseguenza la partita tra le cavallette e il Wil in programma questa sera è stata annullata. Non è ancora chiaro se anche in questo caso tutta la squadra verrà messa in quarantena. Rustemoski si trova in isolamento da martedì, giorno in cui ha smesso di avere contatti con la squadra e i membri dello staff.