Il Football Club Sion è in quarantena. Come tante altre società di hockey e calcio, d’altronde. Già, la vita di uno sportivo ai tempi del coronavirus non è evidente. Non lo è, a maggior ragione, se per evitare il propagarsi dei contagi bisogna rimanere in casa. Lontano dai campi. Ne parliamo con Matteo Tosetti, 28 anni, esterno dei vallesani.

«Prima di entrare in quarantena ero negativo». Matteo usa l’imperfetto. Nel frattempo, il suo corpo è cambiato. Sì, verosimilmente anche l’ex Lugano e Thun è entrato in contatto con il virus. «Giovedì scorso sono stato male, avevo i sintomi tipici della COVID-19 fra cui una febbre altissima» afferma il diretto interessato. Il prossimo test è previsto venerdì, alla fine del confinamento imposto dal medico cantonale vallesano. «Squadra e staff si sottoporranno...