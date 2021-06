È il gruppo britannico di questo Europeo, vuoi per la presenza di Inghilterra e Scozia, vuoi perché si disputerà tutto nel Regno Unito, con partite a Londra e a Glasgow. E proprio l’Inghilterra, «padrona di casa», sull’onda di un Mondiale in Russia chiuso al quarto posto, si presenta al via come la grande favorita del girone. E punterà, perché no, a vincere un trofeo continentale che le è sempre sfuggito. L’anno del titolo mondiale, il 1966, appartiene ormai alla preistoria.

Attenti all’uragano Kane

La nazionale dei Tre Leoni riparte da Gareth Southgate, l’allenatore che grazie all’ultimo Campionato del mondo ha riportato entusiasmo e passione oltre Manica. E che per questo Europeo ha allestito una selezione giovane e ricca di talento. Messo un termine alla sua carriera di giocatore, Southgate...