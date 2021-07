I Tre Leoni, che non hanno ancora incassato una sola rete dall’inizio della competizione, hanno messo in atto la prestazione più riuscita sul piano offensivo, con tre gol iscritti di testa.

Questa vittoria permette all’Inghilterra di sfidare la Danimarca mercoledì a Wembley per un posto in finale. Gli uomini di Gareth Southgate hanno fatto un’iniezione pazzesca di fiducia, ma dovranno comunque non fidarsi troppo: gli esplosivi danesi sembrano poter dare loro più filo da torcere rispetto a un’Ucraina che ha mostrato sabato tutti i suoi limiti.

L’Inghilterra ritrova così per la prima volta dal 1996 le semifinali di un Europeo. Ma ciò ai tifosi non sembra bastare. Solo il successo finale, 55 dopo la vittoria in Coppa del mondo, è auspicato e sperato. Ovviamente, si è ancora lontani dall’obiettivo ma è da molto tempo che gli inglesi non sembrano così ben piazzati per andare sino alla fine.