L’Inter pareggia contro lo Shakhtar Donetsk, ma perde definitivamente la faccia. Lo 0-0 di San Siro esclude i nerazzurri sia dalla Champions League sia e clamorosamente dall’Europa League. A salvarsi all’ultima curva è il Real Madrid: il 2-0 con il Gladbach vale la testa del girone e non impedisce agli stessi tedeschi di gioire per gli ottavi. A godere è pure l’Atalanta di Remo Freuler. I bergamaschi passano il turno grazie all’1-0 ottenuto in trasferta contro l’Ajax, che deve accontentarsi dell’Europa League. Il Liverpool, già qualificato, non va oltre l’1-1 sul campo del Midtjylland. A staccare il pass per gli ottavi è anche l’Atletico Madrid - promosso insieme al Bayern Monaco -, vittorioso 2-0 nello scontro diretto contro il Salisburgo. Nel gruppo C, infine, Manchester City e Porto legittimano il primo e secondo posto battendo rispettivamente Marsiglia e Olympiacos Pireo. La partita tra PSG e Istanbul Besaksehir - sospesa martedì per l’episodio di razzismo che ha coinvolto la squadra arbitrale rumena e la panchina dei turchi - si chiude sul 5-1.