Il Lugano si offre un’amichevole di lusso. O meglio, a prenotarla è l’avversario: l’Inter di Antonio Conte. Proprio così, dopo la sfida andata in scena a Cornaredo la scorsa estate al termine del campo d’allenamento nerazzurro in Ticino, le due squadre potrebbero tornare a incrociarsi. A questo giro il test dovrebbe però svolgersi ad Appiano Gentile, martedì o mercoledì prossimi. Ad anticipare la notizia era stata la Gazzetta e le prime conferme di massima da parte bianconera sono giunte giovedì in occasione della conferenza stampa organizzata in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Svizzera. L’ufficialità dell’incontro, che si terrà per ovvie ragioni a porte chiuse, dovrebbe giungere nella giornata di domani.