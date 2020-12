L’Inter spera ancora negli ottavi di finale di Champions League. La vittoria esterna per 3-2 contro il Gladbach tiene aperto il gruppo B, dove rischia grosso pure il Real Madrid battuto 2-0 dallo Shakhtar Donetsk. A passare il turno è invece il Liverpool (1-0 contro l’Ajax), mentre Atalanta e Midtjylland pareggiano 1-1. Sorride pure il Porto, agli ottavi grazie allo 0-0 con il già qualificato City. All’Atletico Madrid non basta il pareggio in casa contro il B. Monaco (già qualificato). Gli spagnoli si giocheranno gli ottavi con il Salisburgo (3-1 alla Lokomotiv Mosca).