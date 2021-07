L’amichevole luganese di prestigio ci sarà anche quest’anno: Lugano e Inter scenderanno in campo stasera a Cornaredo (20.30). Per i bianconeri si tratta dell’ultima partita prima dell’esordio casalingo nel campionato di Super League domenica 25 luglio contro lo Zurigo. Ne abbiamo parlato con Reto Ziegler il quale non nasconde l’importanza della gara odierna. «Oggi sarà sicuramente un test importante in vista dell’inizio del campionato. Credo sarà anche una partita in cui giocheremo più minuti del solito. Finora infatti ogni giocatore non è rimasto in campo più di un’ora circa per partita, ma spero che stasera registreremo dei tempi maggiori anche perché dobbiamo dimostrare al mister che siamo pronti. È un’opportunità anche per me e per tutti i compagni di guadagnarci il nostro posto. Anche...