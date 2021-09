Saipi 4 Gettato nella mischia al posto dell’ammalato Osigwe, non si fa sopraffare dall’emozione. Compie un paio di interventi un po’ scomposti, ma comunque decisivi.

Daprelà 4 Solida prestazione del numero 30 bianconero, che lotta e sgomita. Dalla sua parte il Lugano non corre particolari pericoli.

Ziegler 4,5 Per lui vale lo stesso discorso di Maric. Più di una volta ci mette una pezza, con letture impeccabili e anticipi puntuali.

Lavanchy 4,5 Spinge meno del solito in fase offensiva, ma alla fine trova il cross giusto che mette sui piedi di Lungoyi il pallone decisivo.

Custodio 4 Lotta per 90’ nel cuore del centrocampo. Nel finale soltanto una paratona di Guivarch gli nega la gioia del gol su punizione.

Sabbatini 4 Prosegue sull’onda positiva delle ultime partite, unendo interessanti spunti offensivi a un solido lavoro in fase di copertura.

Lovric 4 È sempre lontano dai suoi migliori livelli, ma tra belle aperture e conclusioni in porta qualcosa sembra finalmente iniziare a muoversi.

Facchinetti 4 Il ritorno a casa è positivo. Non spinge particolarmente in fase offensiva, ma dietro non soffre, anche grazie all’aiuto di Ziegler.