Il cielo è azzurro sopra Londra. A Wembley, davanti a una moltitudine di tifosi inglesi e pochi sostenitori italiani, l’Italia si è laureata campione d’Europa. Con merito, se consideriamo quanto visto in novanta e poi centoventi minuti. La partita, ad ogni modo, è stata tosta e combattuta. Un gol per parte e tanto, tantissimo equilibrio. O, meglio, dopo una prima fase di dominio inglese (dalla rete in apertura di Shaw fino a poco dopo la mezz’ora) è stata l’Italia a mostrare le cose migliori. Tant’è che il pareggio di Bonucci, nella ripresa, è parso tutto fuorché casuale, anzi. La finale di Euro 2020, tesissima, non si è decisa entro i novanta minuti. E così, largo ai supplementari. Senza particolari sussulti, se non qualche guizzo italiano e una leggera pressione degli inglesi nella seconda frazione. Niente da fare: nessuna delle due squadre ha trovato la via del gol, rimandando ogni decisione ai rigori. Dal dischetto hanno sbagliato Belotti e Jorginho per l’Italia, ma l’Inghilterra ha sbagliato con Rashford, Sancho e Saka. È finita 4-3, rigori compresi. L’Italia è campione d’Europa: non accadeva dal 1968.

Realizzata la portata dell’impresa, il commissario tecnico Mancini e il fido Vialli si sono abbracciati in lacrime. «Non so cosa dire, questi ragazzi sono stati meravigliosi» le prime parole del «Mancio», visibilmente emozionato. «Stasera siamo felici, è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Spero che festeggino». «È un’emozione indescrivibile, soprattutto per me che ho sofferto tanto» le parole di un commosso Bernardeschi.

I momenti salienti

2’ Partenza a razzo dell’Inghilterra che trova subito l’1-0 con Shaw.

45’+4’ L’arbitro Kuipers fischia la fine del primo tempo. Dopo una prima fase totalmente inglese, l’Italia ha preso più coraggio procurandosi anche una buona occasione con Chiesa. La partita resta equilibrata.

62’ L’Italia è in palla e Chiesa, con un bel tiro a giro, impegna Pickford.

67’ Bonucci, sugli sviluppi di un corner, riporta in parità la partita: Italia e Inghilterra sono sull’1-1.

73’ Gli Azzurri ci credono più che mai e l’occasione della vita capita a Berardi, che però calcia a lato con Pickford in uscita.

90’+6’ L’arbitro Kuipers decreta la fine della partita: Euro 2020 si deciderà ai supplementari.

104’ Cross velenosissimo di Emerson sul quale Pickford interviene come può.

105’+2’ L’arbitro Kuipers fischia la fine del primo tempo supplementare. Le energie cominciano a scarseggiare su entrambi i fronti.

107’ Punizione potente di Bernardeschi, Pickford para con qualche difficoltà.

120’+3’ L’arbitro Kuipers decreta anche la fine del secondo supplementare. Il vincitore di Euro 2020 verrà decretato ai calci di rigore.

I rigori

Berardi GOL

Kane GOL

Belotti PARATO

Maguire GOL

Bonucci GOL

Rashford PALO

Bernardeschi GOL

Sancho PARATO

Jorginho PARATO

Saka PARATO

Le formazioni

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (118’ Florenzi); Barella (54’ Cristante), Jorginho, Verratti (96’ Locatelli); Chiesa (85’ Bernardeschi), Immobile (55’ Berardi), Insigne (91’ Belotti).

Inghilterra: Pickford; Walker (120’ Sancho), Stones, Maguire; Trippier (70’ Saka), Phillips, Rice (74’ Henderson, 120’ Rashford), Shaw; Mount (99’ Grealish), Kane, Sterling.

Prepartita caldissimo

La polizia britannica è intervenuta fuori dallo stadio di Wembley, prima della finale degli Europei fra Inghilterra e Italia, per fermare diverse decine di tifosi locali che avevano scavalcato le transenne per entrare nella zona di sicurezza esterna. Si segnala qualche scontro anche in relazione a una zuffa avvenuta fra due gruppi contrapposti di inglesi. Non si registrano però al momento feriti o conseguenze gravi, anche se alcuni video amatoriali hanno mostrato fasi di tensione durante la tentata infiltrazione. Per la polizia, nessuno comunque è finora riuscito a entrare nello stadio senza biglietto.

