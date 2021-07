A Londra è stata partita vera. E non poteva essere altrimenti, dato che si affrontavano due pesi massimi del calcio: Italia e Spagna. Alla fine, a Wembley si sentivano cantare soltanto i tifosi italiani: la squadra di Mancini ha sudato fino ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari, staccando così il biglietto per la finale di Euro 2020. La partita, dicevamo, è stata vera. E combattuta. Gli Azzurri sono passati in vantaggio con Chiesa, fenomenale nel trovare il palo lontano al 60’ con un tiro a giro alla Insigne (ribattezzato «O tiraggir»). Le Furie Rosse – quasi sempre in possesso del pallone – hanno trovato l’1-1 all’80’ con Morata, bravissimo a incunearsi fra le maglie avversarie e a raccogliere l’assist al bacio del compagno. Disordinata, stanca, forse anche colpita nell’orgoglio, l’Italia è comunque riuscita a portare la partita ai supplementari. E, con qualche sofferenza, ai rigori. Dagli undici metri errori in entrata per Locatelli e Olmo, quindi l’errore decisivo di Morata al quarto rigore e il sigillo di Jorginho al quinto che ha proiettato gli Azzurri all’ultimo atto. Incredibile, ma vero.