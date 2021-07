Pierluigi Tami ha vissuto un Euro 2020 coronato dal successo per quanto riguarda la nazionale rossocrociata. Il direttore delle squadre nazionali ha però apprezzato la competizione nel suo insieme, anche perché è stata caratterizzata da un ritorno in auge del gioco offensivo. Il ticinese, che non ha ancora avuto il tempo di organizzare le proprie vacanze dopo l’eliminazione della Svizzera ai rigori ad opera della Spagna nei quarti di finale, ha comunque voluto seguire il torneo da spettatore neutrale fino all’ultima partita. «Con il suo spirito di gruppo e con le sue prestazioni l’Italia si è meritata il titolo», ha detto Tami in un’intervista rilasciata all’agenzia Sport information. «Quando la squadra migliore vince, tutti devono rallegrarsi. In questo Euro l’Italia ha mostrato un gioco migliore rispetto all’Inghilterra, che ha anche approfittato di un tabellone più favorevole. L’Italia mi ha impressionato favorevolmente, anche se sono riusciti a restare in corsa dopo un prolungamento e due sessioni di calci di rigore. Il risultato finale non fa una grinza», ha concluso Pierluigi Tami.