L’Olanda ha chiuso in anticipo la pratica qualificazione agli ottavi di finale. Ad Amsterdam, infatti, gli Oranje hanno superato per 2-0 l’Austria grazie alle reti di Depay su rigore nel primo tempo e Dumfries nella ripresa. La selezione padrona di casa ha mostrato ancora un calcio spumeggiante e suadente, sfiorando il gol anche in altre circostanze. Grazie a questo successo, gli olandesi comandano la classifica del gruppo con 6 punti: il passaggio agli ottavi, come detto, è cosa fatta.