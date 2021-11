I pronostici dicono Italia. La logica sportiva, anche. Non solo. Pure le statistiche sorridono agli Azzurri, a poche ore dalla sfida contro la Svizzera che mette in palio un biglietto per direttissima ai Mondiali in Qatar. Si gioca all’Olimpico, dove quest’estate i rossocrociati vennero dominati e battuti con un umiliante 3-0. Storia di Euro 2020, poi vinto da Chiellini e compagni. A Roma, oltretutto, la nazionale italiana non ha mai perso una sfida di qualificazione. Nove quelle disputate: otto vittorie e un pareggio. Insomma, alla selezione di Murat Yakin servirà una prestazione magistrale per provare a scardinare la legge dei grandi numeri. Nel giorno di Italia-Svizzera c’è poi un’altra notizia, salutata con sollievo da milioni di tifosi azzurri. Giampiero Ventura, predecessore di Roberto Mancini e alla guida della squadra che fallì clamorosamente l’accesso agli ultimi Mondiali, ha detto basta. «Non sarà più allenatore» l’annuncio del 73.enne, oramai etichettato con il catastrofico spareggio perso con la Svezia tre anni fa. Un fantasma, questo, evocato a più riprese alla vigilia della partita con la Svizzera. Al fischio d’inizio manca sempre meno. Allo stadio sono attesi 52.000 tifosi, con il 75% di capienza concesso che sarà quindi sfruttato in ogni ordine di posto. I tifosi svizzeri annunciati all’Olimpico sono invece 1.500.