(Aggiornato alle 23) - Per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, il Napoli stasera contro la Roma - in una partita vinta 4 a 0 - ha indossato una maglia che ricorda quella dell’Argentina, a strisce verticali blu e bianche. Come per tutte le altre partite del weekend in Italia, anche in questa occasione è stato osservato un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio e il ritratto di Maradona, oltre ad essere proiettato sul maxischermo è apparso anche sugli spalti del San Paolo, teatro dell’exploit per sette stagioni, tra il 1984 e il 1991, del fuoriclasse argentino. La partita è stata interrotta anche al 10. minuto per un tributo finale, con giocatori e dirigenti che hanno applaudito per un minuto in memoria dell’argentino prima di riprendere il gioco.