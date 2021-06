L’attesa, si narra, è essa stessa piacere. Non ditelo alla Svizzera, infine bella e caparbia ma non ancora sicura di poter accedere agli ottavi di Euro 2020. Già, quattro punti e un terzo posto abbastanza solido potrebbero non bastare per centrare l’obiettivo minimo delineato a inizio torneo. Le probabilità di fare un passo avanti comunque non mancano. Banalmente, una differenza reti un pizzico più sexy avrebbe fornito maggiori garanzie alla selezione di Petkovic. Che si gode il successo contro la Turchia senza potersi sbilanciare completamente. «Però sono piuttosto ottimista: alla fine ce la faremo», afferma il ct rossocrociato nella pancia dello stadio olimpico di Baku. «Sicuramente qualche rammarico, per le tante occasioni sprecate all’esordio con il Galles, è presente. Pure contro i turchi...