Il calcio svizzero, stando a Claudius Schäfer, CEO della Swiss Football League, potrebbe ripartire a fine giugno. Quale la situazione della serie A italiana, il cui campionato è sospeso fino al 3 aprile? Intanto è però atteso un provvedimento che farebbe slittare la ripartenza dopo metà maggio. Ne abbiamo parlato con Marco Bellinazzo, giornalista del «Sole 24 Ore».

«Faremo il possibile per portare a termine la stagione», ha detto Schäfer alla Neue Zürcher Zeitung. E lo ha sottolineato ben cosciente che il divieto di giocare, ora fissato al 19 aprile, come per tutte le altre manifestazioni, potrebbe allungarsi. Se il divieto venisse prolungato, il CEO della SFL ha pure riferito di uno scenario, che permetterebbe di terminare la stagione con una ripresa fissata a fine giugno. Ottimismo sfrenato? Forse. Se si dovesse tirare una riga su questo campionato, i club sarebbero confrontati con difficoltà immense.

Il rischio default

In Italia, almeno per la serie A, se la stagione non dovesse riprendere si parla di un rischio default e di un debito totale che si aggirerebbe attorno al 2,5 miliardi di euro. Cosa ne pensa il giornalista economico del «Sole 24 ore», Marco Bellinazzo?

«Le cifre spaventano. Le società, almeno quelle che vanno per la maggiore, iniziano a tutelarsi in modi diversi. Penso che il discorso possa valere un po’ per tutti i campionati europei. Ma restiamo nel nostro orto. In Italia c’è attualmente uno scontro tra Lega di serie A e Governo. Tutte le leghe hanno chiesto al Governo normative e aiuti economici. Ma qui ci si muove a diversi livelli. Ci sono i top-club della serie A, ma anche le squadre di media e bassa classifica, per non parlare della lega dilettantistica. Situazioni diverse, che richiedono soluzioni diverse. Nel caso dei più piccoli vi sono norme per le quali dovrebbe scattare la cassa integrazione».

Il caso della Juventus

Sabato scorso la Juventus ha annunciato un accordo per sospendere i pagamenti di 4 mensilità. «Sì - prosegue Bellinazzo - . A causa dell’emergenza sanitaria il club bianconero, con il benestare di giocatori e allenatore, ha optato per questa soluzione. Con la riduzione dei compensi, gli effetti economici derivanti dall’intesa permetterebbero un risparmio di 90 milioni di euro per l’esercizio 2019/20. Anche ai livelli più alti si tratta di far quadrare i conti. Questa decisione, comunque, ha già fatto storcere il naso ad altri grandi club, che pure si ritrovano a dover convivere con problematiche analoghe. Bisogna rendersi conto che tutti, anche il mondo pallonaro, dovranno fare grandi sacrifici per poter ripartire ed eventualmente guardare al futuro con un minimo di ottimismo».

Contratti in scadenza

Uno dei grossi problemi con i quali ci si troverà presto confrontati è quello dei contratti in scadenza.

«Questa è una problematica europea, che va ben oltre il caso dell’Italia o della Svizzera. Molte squadre, non solo quelle dei grandi club, cambieranno sicuramente il loro volto. Penso che presto saranno introdotte delle nuove regole per disciplinare il calcio mercato. Un tema, quest’ultimo, sul quale tra l’altro si dibatte da tempo e per il quale in passato non c’erano normative molto chiare».

La crisi economica che si prospetta una volta terminata l’emergenza sanitaria avrà ripercussioni a più livelli. Quali le impressioni di Bellinazzo?

«Temo che verranno tempi molto difficili. Prendiamo l’ipotesi che il campionato italiano possa ripartire dopo metà maggio. È probabile, per non dire certo, che gli stadi resteranno chiusi al pubblico. Mancheranno gli incassi ai botteghini, ma non solo. Poi bisognerà pensare alle squadre per la prossima stagione. Con quali giocatori? Si pensa che molti sponsor possano decidere di tirarsi indietro. E se invece non si potesse neppure più giocare nel periodo estivo? Ci sono accordi in essere, ma ci sono ancora tanti punti di domanda ai quali adesso non possiamo ancora dare risposte. Problemi di equilibri e bilanci, di contratti televisivi da ridiscutere e rinegoziare.

