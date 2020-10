«La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti». Parole e musica di John Lennon, mica uno qualunque. Di cose, a Gaetano Berardi, ne sono accadute in questi ultimi mesi. Dalla promozione in Premier al rinnovo con il Leeds, passando per un infortunio, l’ennesimo, e l’attesa di un figlio.

Gaetano e il Leeds si conobbero nel 2014. Sembra ieri, sono passati sei anni e 155 partite. L’idillio andrà avanti per un’altra stagione ancora. Poi, come dicono i calciatori, si vedrà. Nell’annunciare il rinnovo, il club di Elland Road ha usato parole forti. Cariche di riconoscenza. Definendo il ticinese «a cult hero». Un eroe, proprio così. Chiedete pure a qualsiasi tifoso dei Whites. Vi dirà, semplicemente, che «Berra» è un patrimonio della città. Da amare, difendere e se possibile...