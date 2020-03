L’UEFA ha deciso di temporeggiare. Ancora, sì. Di fronte al caos generato dal coronavirus nel mondo del pallone, Nyon ha rinviato ogni scelta definitiva a martedì. Quando cioè è stata programmata una videoconferenza con le 55 federazioni interessate. In quest’occasione, spiega l’UEFA in una nota, si discuterà del destino delle varie competizioni, locali e internazionali. Compreso dunque l’Euro itinerante, il cui calcio d’inizio è previsto il 12 giugno a Roma. Alla luce di questi ultimi aggiornamenti, gli ottavi di finale di Europa League in programma questa sera non sembrano essere messi in discussione. A meno di nuove comunicazioni da Nyon e nonostante le contingenze, che parlano di campionati congelati e soprattutto intere squadre in quarantena - Juventus, Inter, Arsenal e Real Madrid – e primi giocatori contagiati.