Adesso è ufficiale: il comitato esecutivo UEFA ha deciso di abolire la regola del gol in trasferta (a parità di punteggio) per le coppe europee. Dal 1. luglio, quindi, andrà in pensione la vecchia norma che, oramai, resisteva dal 1965 ma che molti ritenevano vecchia: in favore della sua abolizione, del resto, si era già espresso il comitato competizioni per club della stessa UEFA.

Cosa cambierà?

Per capirci di più, è sufficiente immaginarsi una partita a eliminazione diretta giocata su doppio turno: se l’andata finisce 2-1 per la squadra di casa e il ritorno 1-0 per l’altra, non viene più premiata la squadra vincitrice 1-0 al ritorno (in virtù della rete segnata in trasferta all’andata) ma si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Insomma, i gol in casa e quelli in trasferta avranno lo stesso valore non soltanto in Champions, Europa e Conference League ma per tutte le competizioni UEFA.

Che ne pensa Ceferin?

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin accoglie, va da sé, positivamente la nuova regola: «La regola dei gol in trasferta è stata una parte intrinseca delle competizioni UEFA da quando è stata introdotta nel 1965» spiega. «Tuttavia, la questione della sua abolizione è stata dibattuta in vari incontri negli ultimi anni. Sebbene non ci sia stata unanimità di opinioni, molti allenatori, tifosi e altri attori del calcio hanno messo in dubbio la sua correttezza e hanno espresso la preferenza per l’abolizione della regola. Il suo impatto, peraltro, andava ormai contro il suo scopo originale in quanto dissuadeva le squadre di casa – specialmente nell’andata – dall’attaccare, perché temevano di subire un gol che avrebbe dato agli avversari un vantaggio cruciale».

