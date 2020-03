Le competizioni internazionali non si fermano. Lo faranno probabilmente martedì, ma intanto ieri sera otto squadre – tra cui il Basilea – sono scese in campo per gli ottavi di finale di Europa League. Di fronte al caos generato dal coronavirus in tutto il continente (e non solo), l’UEFA ha deciso convocare un meeting straordinario all’inizio della prossima settimana. L’obiettivo? Determinare il destino di Champions ed EL ma soprattutto quello dell’Europeo itinerante, il cui calcio d’inizio è – al momento – fissato il 12 giugno a Roma. Chiamate a esprimersi in videoconferenza saranno le 55 federazioni, l’organo direttivo dell’Eca, le leghe europee ma anche il sindacato mondiale dei calciatori (FIFPro), del cui «board» fa parte Lucien Valloni. «Purtroppo non si capisce bene quanto la salute dei...