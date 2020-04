Spazio ai club, nella speranza di finire i campionati e, soprattutto, le coppe europee. È quanto ha deciso l’UEFA al termine della videoconferenza con i 55 segretari generali delle Federazioni membre. Un primo passo? Aver posticipato la pausa per le nazionali in programma a giugno, compresi i playoff per Euro 2020 (anzi, 2021). Posticipato anche l’inizio della stagione 2020-21, mentre i processi per l’ottenimento della licenza europea verranno ridefiniti considerando l’emergenza. Il tutto, a patto che il Coronavirus venga sconfitto, permetterà alle squadre di terminare i rispettivi campionati e, fra luglio e agosto, concludere Champions ed Europa League.