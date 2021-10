Mattia Croci-Torti freme. Il tecnico bianconero attende con ansia le prossime settimane, dove potrà finalmente andare a lavorare in profondità con il proprio gruppo, libero dai vincoli dettati dal fitto calendario stagionale. La pausa dedicata alle nazionali, dietro l’angolo, permetterà al 39.enne momò di lasciare un’impronta più decisa su quella che ormai è la sua «creatura». Per arrivarci nel migliore dei modi, però, sarà indispensabile evitare scivoloni questa sera a Cornaredo. Anche perché in Ticino approda il Losanna di Ilija Borenovic, fanalino di coda della Super League.

Le ferite del passato

Strada in discesa? Mica tanto. Non, quantomeno, secondo il «Crus». Che in conferenza stampa ha messo in guardia l’ambiente bianconero circa il quoziente di difficoltà della sfida contro i vodesi: «Non sarà affatto una passeggiata - ha rilevato il giovane allenatore ticinese -. Ho studiato a fondo la loro ultima partita, il derby contro il Servette finito 1-1. Il Losanna ha fornito una grande prestazione, reagendo alla precedente scoppola incassata contro lo Young Boys. Ci tengo inoltre a sottolineare che buona parte della loro attuale rosa era già presente durante l’era Jacobacci, quando i romandi ci avevano spesso messo in difficoltà. Penso, ad esempio, che nessuno ha dimenticato il 2-0 rimediato allo Stade de la Tuilière lo scorso 28 febbraio, quando subimmo una vera e propria lezione. Quello vodese è un gruppo interessante, con un bel potenziale. Non va sottovalutato».

La sfida nella sfida

All’epoca, però, sulla panchina del Losanna sedeva Giorgio Contini. Oggi invece c’è Ilija Borenovic. L’unico tecnico, in Super League, più giovane dello stesso Croci-Torti. Entrambi classe 1982 - seppur con otto mesi e mezzo di differenza -, i due questa sera daranno vita a una sorta di sfida nella sfida. «Non ci avevo nemmeno pensato - ammette candidamente il «Crus» -. Credo che questo aspetto possa influire più che altro sulla gestione della partita. Quando si affrontano tecnici come Contini o Celestini, che da anni sono attivi in Super League, si ha un’idea più definita del loro sistema di gioco, ma anche del modo in cui pensano. Si può così arrivare ad anticipare delle mosse a partita in corso, ad esempio. Con Borenovic, giocoforza, non sarà il caso».

A contare sono i risultati

Era invero altrettanto difficile prevedere le diverse critiche piovute nei confronti della squadra bianconera, dopo il pareggio casalingo contro il Grasshopper. Uno strascico mitigato dalla vittoria di Lucerna, sul quale però Croci-Torti ha voluto ritornare a qualche giorno di distanza: «Specialmente a Cornaredo, è chiaro che la nostra volontà è quella di proporre un bel calcio. Ma la cosa più importante sono le vittorie e - in generale - i risultati. Contro GC e Xamax abbiamo incontrato qualche difficoltà, perché i nostri avversari hanno giocato a specchio rispetto a noi. Però siamo comunque riusciti a lasciare il campo con un risultato utile. Non penso che Massimiliano Allegri sia triste di aver sconfitto il Chelsea campione d’Europa. Anche se per farlo ha dovuto giocare l’ultima parte dell’incontro difendendosi nei propri 25 metri».

Una questione di alternative

Per riuscire a imitare il collega juventino - quantomeno nell’esito finale - stasera Croci-Torti dovrebbe poter tornare a contare su Reto Ziegler e Olivier Custodio, anche se la loro presenza dal primo minuto resta in dubbio. Il mister bianconero tornerà così a disporre di qualche alternativa in più anche a centrocampo: «Contro il Grasshopper mi sono ritrovato un po’ a corto di contromosse a partita in corso. Per questo contro il Lucerna ho deciso di partire con due centrocampisti, così da poter far subentrare Guidotti durante la ripresa. Anche Mahmoud è un elemento molto interessante, che potrà sicuramente rivelarsi utile».

Non mancano, per contro, le soluzioni offensive: «Non so se questo sia l’attacco più forte dal ritorno in Super League. Un anno con Celestini avevamo in rosa Sadiku, Janko, Gerndt, Junior e Bottani. Però quello attuale è sicuramente un gruppo multifunzionale, composto da giovani affamati ed elementi più affermati. C’è tanta scelta e a volte anche i giocatori faticano ad accettare le mie decisioni». Un nome su tutti, Christopher Lungoyi. Nel corso della settimana Croci-Torti aveva invitato il giovane attaccante bianconero a lasciare una seduta d’allenamento: «Non c’è nessun caso. Chris è un giocatore importante per noi, lo ha dimostrato anche in Coppa a Neuchâtel. È però mio dovere premurarmi che lui non sia un problema per noi, bensì per gli avversari. Quanto accaduto fa parte delle dinamiche di un gruppo, sono cose che succedono» chiosa il «Crus».

